Гнездо "Дракона" сделано в России

На МКС обнаружился агрегат из проекта "Союз" – "Аполлон"

После стыковки с МКС пилотируемого "Дракона" (SpaceX Dragon-V2) западные космические издания активно обсуждают тему адаптера IDA, к которому причаливал транспортный корабль. Официально стыковочный блок произведен "Боингом", однако, как гласит шильдик, отчетливо видный на фотографии NASA, основной узел изготовлен на Заводе экспериментального машиностроения РКК "Энергия". Повод для гордости за отечественные космические технологии не меньший, нежели производство двигателей РД-180 для американской компании, но почему-то в наших СМИ его не афишируют.

Таких стыковочных адаптеров планировалось сделать два и разместить на модуле Harmony американского сегмента МКС. Однако адаптер IDA-1 был утерян 28 июня 2015 года в результате аварии ракеты-носителя Falcon 9. IDA-2, к которому сейчас пристыкован "Дракон", был доставлен на МКС в июне 2016-го. IDA-3 уже почти готов, его должны доставить и смонтировать в течение ближайших месяцев, до начала пилотируемых полетов.

“ "Российский след" в американских стыковочных блоках ведет к годовым отчетам РКК "Энергия" ”

"Российский след" в происхождении американских стыковочных блоков можно отыскать в годовых отчетах РКК "Энергия" за 2014-2015 годы в которых, в частности, речь идет о трех договорах на "производство элементов с длительным сроком изготовления для Международного стыковочного адаптера".

Самое интересное: вроде как "боинговский" стыковочный узел на самом деле представляет собой развитие андрогинно-периферийного агрегата стыковки АПАС-75, разработанного ОКБ-1 (РКК "Энергия") еще для проекта "Союз" – "Аполлон", осуществленного в июле 1975 года. В связи с этим известный специалист по истории космонавтики Андрей Лысенко высказал предположение: не российского ли происхождения также и стыковочный агрегат SpaceX Dragon-V2. Мысль можно развить и дальше – пути бизнеса неисповедимы. Но может обидеться Илон Маск.

Алексей ПЕСКОВ

Газета "Военно-промышленный курьер",