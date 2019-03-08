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08.03.2019
РИА Новости

Депутат: НАТО активизировало разведку, но границы РФ надежно защищены

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Перехват истребителем Су-27 самолета-разведчика США RC-135 над Балтикой
Перехват истребителем Су-27 самолета-разведчика США RC-135 над Балтикой.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, обсуждалась, в том числе, военно-разведывательная деятельность иностранных государств у границ России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат ГД Юрий Швыткин.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России".

"Кроме того, состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ Российской Федерации", – отметил представитель Кремля.

Также, по его словам, "обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на положение дел с лагерем беженцев Эр-Рукбан". Ранее в Москве и Дамаске распространили заявление с призывом к США освободить незаконно удерживаемых в лагере Рукбан людей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал активизацию военно-разведывательной деятельности у российских границ.

"То, что у наших границ активизировались пролеты самолетов-разведчиков Соединенных Штатов и других западных стран, а также проходы их военных кораблей с разведывательной аппаратурой – это известный факт. Страны НАТО тестируют таким образом наши системы охраны границы, другие оборонительные системы. Нельзя полностью исключить и возможность провокационных действий со стороны их кораблей и самолетов. Наши ВМФ и авиация реагируют на все приближения к границам Российской Федерации своевременно и оперативно. Таким образом, безопасность наших границ полностью обеспечивается, границы надежно защищены, а вся информация, полученная в результате этих перехватов и сопровождений, должным образом анализируется. Как видим, в том числе, и на Совбезе РФ", – сказал Юрий Швыткин.
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Путин Владимир
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