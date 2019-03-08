Депутат: НАТО активизировало разведку, но границы РФ надежно защищены
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, обсуждалась, в том числе, военно-разведывательная деятельность иностранных государств у границ России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат ГД Юрий Швыткин.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России".
"Кроме того, состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ Российской Федерации", – отметил представитель Кремля.
Также, по его словам, "обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на положение дел с лагерем беженцев Эр-Рукбан". Ранее в Москве и Дамаске распространили заявление с призывом к США освободить незаконно удерживаемых в лагере Рукбан людей.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал активизацию военно-разведывательной деятельности у российских границ.
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются