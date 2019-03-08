Танки по сходной цене

Стоимость "Арматы" окончательно определилась по итогам Курской битвы

В настоящее время при определении ежегодного роста стоимости продукции по гособоронзаказу у нас используются отраслевые индексы-дефляторы цен производителей, рассчитываемые для осредненной продукции. Они недостаточны для адекватного возмещения потерь, поскольку всего лишь близки к компенсационному уровню рублевой "монетарной" инфляции, вследствие чего, как правило, очень сильно отстают от реальности. В результате фактически ведут производство к убыточности и плановому снижению имеющегося технического уровня, так как продукция низкого передела дорожает медленнее.

При существующей системе ценообразования предприятиям ОПК неинтересно показывать реальные издержки и снижать затраты, признает бывший заместитель руководителя ФАС, ныне замглавы Роскосмоса Максим Овчинников, зато выгодно раздувать себестоимость. После введения в 2018 году новых правил цена на серийную продукцию, поставляемую единственным поставщиком, будет утверждаться раз в шесть лет, а в дальнейшем индексироваться на величину доведенного Министерством экономического развития индекс-дефлятора.

Хозяйство с ручным приводом

В мирное время почти все новые образцы ВВТ сдаются заказчику единственным поставщиком. Результатом мероприятий по борьбе с ростом цен станет то, что высокотехнологичные отрасли будут возрастающими темпами недополучать необходимую компенсацию ввиду запрета изменять согласованные ранее цифры, что, несомненно, через короткое время потребует использования ручного регулирования на высшем уровне или полного прекращения выполнения программы выпуска в первую очередь перспективных ВВТ. Подтверждение достоверности таких выводов – широко известная реальная ситуация с риском и фактами банкротства ведущих предприятий. Судите сами: в минувшее десятилетие в сообщениях СМИ о массовых сокращениях персонала и признании неплатежеспособными фигурировали такие объединения и предприятия, как РСК "МиГ", НПК "Иркут", ММП им. Чернышева, Казанский вертолетный завод, корпорация "Фазотрон", УВЗ, Омский ЗТМ, Курганмашзавод, "Авиакор", волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь", концерн "Ижмаш" ("Калашников"), "Гражданские самолеты Сухого", Балтийский завод, Мотовилихинские заводы, Уралмаш, Коломенский завод тяжелого станкостроения, Коломенский тепловозостроительный, Воронежский экскаваторный, Липецкий тракторный, "Сибэлектросталь", НПО "Карат", и многие другие. Ситуация в таких случаях, как правило, разруливается в ручном режиме пожарным увеличением государственных субсидий и погашением долгов перед банками посредством привлечения административных ресурсов, включая президента. Сложившаяся экономическая система обеспечения жизнеспособности отраслей материального производства не работает самостоятельно в автоматическом режиме, а постоянно требует квалифицированного вмешательства извне. Без него она через год-два может рухнуть. Все это происходит вопреки тому, что задача правительства должна состоять именно в стимулировании выбора равновесной цены при заключении контрактов, а не в показной формальной экономии, ведущей к риску технологической деградации предприятий и промышленному краху. Но существующей системе расчетов цен есть альтернатива.

Парадигма стабильности

“ Ценообразование подчиняется строгому математическому закону, устанавливающему зависимость стоимости продукции от трех основных факторов ”

Наука о ценообразовании на практике превращается в процесс тактического лавирования между выделяемыми отрасли или предприятию средствами, постоянно растущей себестоимостью собственной продукции, все более низкими ценами у конкурентов, плохо предсказуемым покупательским спросом и множеством других факторов. При историческом анализе этой проблемы авторам удалось сначала ощутить на интуитивном уровне наличие стратегической тенденции удорожания в мировой торговле, а затем вывести математико-статистические зависимости, соответствующие новой "ценометрической парадигме", многократно подтвержденной эмпирически. Суть в том, что ценообразование подчиняется строгому математическому закону, устанавливающему зависимость стоимости продукции от трех основных объективных факторов. Во-первых, от исторического времени, так как удельная цена на материальную высокотехнологическую продукцию неизменно возрастает с постоянным ускорением. Во-вторых, от технологической сложности данного вида продукции, влияющей на темпы этого ускорения. В-третьих, от принадлежности производства одному из двух кластеров мирового сообщества, обусловливающего два различных темпа ускорения роста цен по каждому из видов продукции. Например, средняя стоимость такого вида высокотехнологичной продукции, как боевые самолеты, ежегодно увеличивается внутри "золотого миллиарда" (США, Евросоюз, Япония) на девять процентов (в долларовом эквиваленте округленно) и на процент меньше – в остальных промышленных странах (Россия, Китай, Индия и др.). А темпы возрастания стоимости менее технологичной бронетанковой техники заметно ниже – примерно семь и шесть процентов соответственно.

Понятно, что результат расчета не всегда совпадает с реальной цифрой в контракте, но именно эта вычисляемая по математико-статистической зависимости цена, как выясняется, оказывается очень близкой к оптимальной, то есть обеспечивающей наилучшую экономическую отдачу. К ней и надо стремиться при планировании, производстве и продаже продукции.

Для практики крайне актуально то, что предлагаемая методика может дать прогноз рыночных цен на десятки лет вперед с точностью не ниже плюс-минус 33 процента, но еще важнее – обеспечивает расчет динамически равновесных рыночных цен с точностью не ниже пяти процентов при уровнях доверительной вероятности не менее 95 процентов. Это исключительно высокий результат для долгосрочных прогнозов.

Такой подход формирует в обществе новый порядок предсказуемых экономических взаимоотношений, имеющий все признаки совершенной конкуренции, что превышает возможности существующих на сегодня моделей построения рынка. Кроме минимизации потерь, уменьшается общий хаос с ценовым планированием, субсидированием и кредитованием проектов в области производства высокотехнологичной материальной продукции. Устраняются риски срыва поставок.

Общепринятые взгляды на влияние рыночного спроса и конкуренции на цены, по крайней мере в рассматриваемой нами области высокотехнологичной материальной продукции, представляются излишне гипертрофированными. Например, в период максимального спроса на боевые самолеты и бронетехнику с начала и до конца Второй мировой войны не было отмечено даже намека на тенденцию к повышению цен относительно существовавшего до этого и в последующем уровня ни в СССР, ни в США. И в дальнейшем стабильность динамически равновесных цен сохранялась во времена холодной и региональных войн, конфликтов и противостояний, разрядки напряженности, расцвета и исчезновения целого ряда номерных промышленных революций и технологических укладов, в годы экономических, финансовых и других кризисов.

Показательно, что в 30-е в Советском Союзе сложилась такая система ценообразования при ГОЗ, когда цена на авиапродукцию определялась ежеквартально на основании компромисса цены поставщика, выведенной из предыдущих производственных затрат, и расчетов заказчика, основанных на критическом анализе имеющихся ресурсов и возможностей. Реальная цифра впоследствии почти всегда оказывалась близкой к закладываемой, но также и к динамической равновесной. Именно с такой системой ценообразования при ГОЗ страна вступила в Великую Отечественную войну и победила в ней. Следует обратить внимание и на то, что невероятные по нынешним меркам темпы роста ВВП осуществлялись тогда на фоне тяжелейшего всемирного экономического кризиса.

На основе универсальных формул "ценометрической парадигмы" нами был проведен успешный уникальный тестовый эксперимент по ценовому ретропрогнозу с периодом упреждения 70 лет. Взяв исходные данные за 1943–1944 годы по стоимости и нескольким технико-экономическим характеристикам танка Т-34-85 Нижнетагильского завода и истребителя Як-7 Новосибирского авиазавода, мы рассчитали уровень сегодняшних цен на ОБТ Т-90А и Т-14 "Армата", боевые самолеты типа МиГ-29, Су-35, Су-57. Важной находкой оказалось определение границ статистического разброса полученных ранее результатов.

Все по плану

“ Взяв исходные данные за 1943–1944 годы, мы рассчитали уровень сегодняшних цен на Т-90А и Т-14 "Армата", самолеты типа МиГ-29, Су-35, Су-57 ”

Замена используемого набора сегодняшних монетарных отраслевых индексов-регуляторов на перманентный динамически равновесный прейскурант позволит снять постоянно существующую напряженность при планировании и применении цен на продукцию, выпускаемую по ГОЗ, устранить необходимость их регулирования в ручном режиме. Пилотное использование методики целесообразно начинать с тех нередких ситуаций, когда конкурентные силы (покупатели и продавцы) не могут автоматически согласовать решение о предложении и спросе, в связи с чем требуется административное регулирование со стороны государства.

В экономике нет ничего стабильнее возрастания цен. Запретить его – все равно что волевым решением остановить время, а снизить их – это повернуть время вспять. Такое постоянство позволяет в обозримой перспективе рекомендовать соответствующие цены, оптимальные к требованиям рынка в качестве основы будущей, по существу рыночно-плановой экономики.

На сегодня самой актуальной является задача всесторонней обкатки на практике расчетного прогноза динамических равновесных цен, соответствующих законам идеального рынка и форсирующих усилия его участников в стремлении к совершенной конкуренции. В случае положительного результата становится привлекательной возможность организации эффективной сетецентрической рыночно-плановой экономики как минимум в высокотехнологичных отраслях промышленности. Именно "инфокоммуникационная ценометрическая модернизация" рынка перспективной, наукоемкой продукции может стать важнейшим инструментом, который не только позволит оперативно корректировать реформы промышленного производства в нужном направлении, но и станет одним из драйверов экономического роста. При этом для успешного выполнения такой задачи требуется минимум затрат и административных ресурсов. Преимущества внедрения ценометрической модернизации высокотехнологичных секторов промышленности очевидны:

организуется самоуправляемая предсказуемая планово-рыночная, оптимально-экономная система формирования цен с четко работающим прозрачным порядком кредитования производства. Особенно эффективно она способна работать в кластере новых промышленных стран (Россия, Китай, Индия и др.). Кто внедрит ее в практику первым, получит неоспоримые конкурентные преимущества внутри своего кластера и в пограничных областях общеэкономического взаимодействия со странами соперничающего лагеря;

обеспечивается на долговременной основе объективный, независимый и прозрачный, фактически самоподдерживаемый контроль цен, что позволяет во многом компенсировать имеющиеся недостатки неэффективного управления, исключать факты бесконтрольного проедания инвестиций, многократного скрытого дублирования затрат, последствий недобросовестной конкуренции, негативных сторон монополизации и системной коррупции;

четко выявляются конкретные отечественные потенциальные конкурентные преимущества перед продукцией экономически развитых стран, что особенно важно для программ импортозамещения;

с введением соответствующего информационного ресурса в практику хозяйствующих субъектов обеспечивается логичная и надежная цифровизация одного из звеньев управления экономикой, затем последовательная поэтапная эффективная хозяйственная модернизация сначала в локальных секторах промышленности и торговли с адекватной финансовой отдачей, затем она становится повсеместной. В отличие от множества иных предложений такая инфокоммуникационная модернизация не требует существенных инвестиций – достаточно минимальных затрат на статистические исследования и точечные изменения в существующих управленческих структурах;

уравниваются конкурентные возможности государственных и частных предприятий реального высокотехнологичного сектора, при их оценке на первый план выдвигаются техническая инфокоммуникационная оснащенность, квалификация и мотивация производственного и управленческого персонала;

в процессе инфокоммуникационной ценометрической модернизации появляются отличные перспективы получения положительных результатов планирования на внутреннем и внешнем рынках. Надежность и точность прогнозов не идет ни в какое сравнение с существующими ныне финансово-экономическими обоснованиями любых современных проектов, что немаловажно для поддержания заинтересованности в инвестировании и кредитовании всех этапов работ в высокотехнологичных отраслях. Бизнес любит определенность.

Напрашивается вывод, что практическое использование ценометрической парадигмы как инструмента управления и контроля должно стать неотъемлемой частью экономической политики государства.

Заголовок газетной версии – "Цены вне конкуренции".

Елена Балабан, кандидат физико-математических наук, доцент Коломенского института Московского политехнического университета

Андрей Гальченко, начальник сектора АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения"

Владилен Тегин, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (771) за 5 марта 2019 года