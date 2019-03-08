Власти Москвы могут выделить 8 млрд рублей на создание Национального космического центра

Предполагается, что комплекс начнет работу в январе 2020 года

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменениях в городской бюджет на 2019 год, в соответствии с которым на создание Национального космического центра (НКЦ) власти столицы планируют выделить 8 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля поручил создать в Москве НКЦ, который должен начать работу в январе 2020 года. Ответственными за организацию работы по созданию центра назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года. Позднее Роскосмос сообщил о старте процесса создания НКЦ на базе Центра Хруничева в районе Фили.

"8 млрд рублей - на участие города в проекте по созданию Национального космического центра", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в четверг на сайте Мосгордумы.

Данные средства будут выделены за счет увеличения прогнозного объема поступлений доходов в городской бюджет. Согласно документу, доходы и расходы столичного бюджета предлагается увеличить на 136,9 млрд рублей, а дефицит бюджета оставить неизменным на уровне 276 млрд рублей.

Предполагается, что аэрокосмический кластер включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. По данным Роскосмоса, потребуются мероприятия по высвобождению невостребованных производственных площадей, формированию более компактного производства самого Центра Хруничева, созданию совместного предприятия с правительством Москвы, проектированию и строительству комплекса зданий. В одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.

В свою очередь заммэра Москвы Марат Хуснуллин обозначил, что суммарная площадь сооружений центра достигнет 250 тыс. кв. м. При этом потребуется развитие района и строительство автомобильного и пешеходного моста через Москву-реку, а также увязка со строящейся станцией метро "Терехово". В Роскосмосе назвали общий срок реализации проекта - от трех до четырех лет с учетом нормативных сроков проектирования и строительства комплекса зданий.

Экономический эффект

Одновременно этот проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления Центра Хруничева. По оценке Рогозина, за счет освобождения избыточных площадей и перехода на современные технологии электро-, тепло- и водоснабжения ежегодные издержки предприятий аэрокосмической отрасли снизятся на 229 млн рублей. Помимо этого, за счет реализации площадок и создания совместного предприятия с властями Москвы Центр Хруничева сможет быстрее рассчитаться по кредитам с банками.

К тому же предприятия Роскосмоса, которые переедут в будущий НКЦ, сэкономят на налоге на землю и электроэнергии. Так, статус резидента технопарка даст экономию на налоге на землю, имущество и транспорт до 100 млн рублей в год, переход на современные технологии электро-, тепло- и водоснабжении - экономия 242 млн рублей в год. Часть организаций в настоящее время арендуют помещения, расходы составляют 265 млн рублей в год. Общая экономия - 607 млн рублей в год, оценил Рогозин.

Отмечается, что строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства госкорпорации пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га. На сайте Роскосмоса отмечается, что суммарный экономический эффект от реализации проекта составит 44,6 млрд рублей, при этом непосредственно для Центра Хруничева - 33,3 млрд рублей.