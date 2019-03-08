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08.03.2019
Военно-промышленный курьер

Индия получит от России в лизинг АПЛ сроком на 10 лет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Представители России и Индии подписали контракт на передачу в лизинг на 10 лет российской атомной подводной лодки (АПЛ). Об этом сообщает издание The Print со ссылкой на источники в Минобороны Индии.

По данным индийской газеты The Economic Times, речь идет о подлодке проекта 971 (класса "Щука-Б"). Ее планируется реконструировать на верфи в Северодвинске. На нее установят и индийское оборудование, в частности систему связи. Она получит название Chakra III и придет на смену подлодке Chakra II, которую РФ передала Индии в лизинг в 2012 году. 

Срок эксплуатации "третьей чакры" в Индии оценивают минимум в 10 лет. Подготовка к передаче новой АПЛ будет завершена к 2025 году. Chakra III станет третьей АПЛ, которую Индия получит из России. Первую АПЛ (INS Chakra) передали Дели в лизинг еще во времена СССР в 1988 году.

Сумма контракта, который был подписан в Дели, - $ 3 млрд. Эта сделка станет самой значительной после подписанного в 2018 году контракта на поставку российских систем противоракетной обороны С-400 на общую сумму $ 5,5 млрд, сообщает Eadaily.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
К-152 Нерпа
С-400 Триумф
Проекты
971 Щука-Б
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