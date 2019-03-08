МИД России требует от наблюдателей ОБСЕ доклад о военных приготовлениях ВСУ

В борьбе за сохранение власти руководство в Киеве "продолжает изображать из себя жертву мнимой "российской агрессии", саботируя при этом минский "Комплекс мер". Об этом на брифинге в Москве 7 марта рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом, продолжила она, ради оказания поддержки Киеву в Донбасс "зачастили западные политики". Так, по данным Захаровой, в феврале там побывало 10 иностранных делегаций, а за первую декаду марта уже три. "Невозможно не заметить, что накануне подобных визитов в Донбасс, как по заказу, наблюдается обострение обстановки", - отметила дипломат.

Захарова напомнила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 8 по 12 февраля на линии разграничения сторон отмечалось снижение количества нарушений режима прекращения огня. Однако накануне приезда в зону так называемой операции объединённых сил 13 и 14 февраля послов Норвегии и Франции, ситуация кардинально изменилась.

"Утром 13 февраля международными наблюдателями фиксируется значительное увеличение количества обстрелов. Только на Донецком направлении количество взрывов по сравнению с предыдущими сутками возрастает с 30 до 430", - сообщила она.

"Складывается впечатление, что украинское военное командование в пропагандистских целях накануне приезда заграничных "гостей" намеренно провоцирует обострение обстановки в Донбассе. При этом желая продемонстрировать доказательства мнимой "российской агрессии" Киевом подвергаются риску жизни мирных граждан и уничтожаются гражданские объекты", - заявила официальный представитель МИД России.

Как один из примеров Захарова привела целенаправленные обстрелы со стороны ВСУ Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает потребности в питьевой воде не только население ДНР, но и жителей подконтрольной Киеву территории Донецкой области.