Выставка "Сирийский перелом" в Волгограде впечатлила горожан и китайских студентов

На перроне волгоградского железнодорожного вокзала трофейную технику и вооружение с интересом осматривали и ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, школьники и жители города

ВОЛГОГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Уникальная передвижная выставка трофейного вооружения и техники военно- патриотической акции "Сирийский перелом" оставила глубокие впечатления у жителей Волгограда всех возрастов, посмотреть экспозицию приехали и китайские студенты из местного госуниверситета.

"Мы всего пять месяцев в России, учимся в университете русскому языку. Выставка оружия, которым воевали в Сирии боевики, очень впечатлила. Но русское оружие сильнее, у вас сильная армия и она успешно борется с террористами", - сказал ТАСС студент Джау Липен.

Заместитель командующего Южным военным округом генерал-майор Владимир Жаров на открытии выставки отметил, что главной целью акции является понимание всеми угрозы терроризма. "А то, что терроризм рядом, волгоградцы знают не понаслышке, когда в трех местах 2013 году произошли три трагедии теракта и погибли ни в чем неповинные люди. Волгоград - город-герой со славными традициями. И сегодня Южный военный округ в Волгограде завершает эту эстафету и передает ее Центральному военному округу", - сказал генерал.

На перроне волгоградского железнодорожного вокзала трофейную технику и вооружение с интересом осматривали и ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, школьники, многие волгоградцы пришли посмотреть экспозицию целыми семьями. Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщала, что ее посетили более 22 тыс. человек. Все гости подробно знакомились с уникальными образцами военной техники, работами военных художников и фотографов, экспозициями ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, посмотрели концертную программу творческих коллективов воинских частей. Также угощались солдатской кашей и горячим чаем.

С интересом волгоградцы общались с офицерами и сержантами, которые выступили в роли экскурсоводов. Многие просили разрешения сфотографироваться с ними на фоне подбитого бронетранспортера турецкого производства и подбитого танка Т-55, который был собран в СССР еще в 1975 году, а впоследствии через Грузию и Турцию оказался в Сирии у боевиков.

"Это очень здорово, что у нашей молодежи такой интерес к нашей армии, ко всему, что делает Россия в борьбе с терроризмом. Сегодня же здесь и вступление новых членов в ряды юнармейской организации прошло. Так что наша молодежь достойно продолжает традиции ветеранов",- подчеркнул ТАСС председатель Волгоградского городского совета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы Александр Струков.

Контрактная служба

Также на станции был развернут пункт отбора на военную службу по контракту, который посетило более 1 тыс. человек. Все желающие могли пообщаться с представителями военных комиссариатов по вопросу поступления на военную службу, пройти профессиональный психологический отбор и сдать первичные документы. Сотрудники пункта консультировали кандидатов о должностях, местах будущей службы, а также о социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

"Серьезно думаю пойти на контрактную на службу, срочную я отслужил, проблем нет, а сегодня, скажем откровенно, служить не только почетно, это прежде всего, но и надежно - семейный человек и квартиру может купить по военной ипотеке, да и зарплаты достойные", - сказал с ТАСС житель города Волжского Антон, специально приехавший сегодня на вокзал в Волгоград, чтобы не просто выставку посмотреть, а пообщаться со специалистами пункта отбора на военную службу.

С 27 февраля по 7 марта железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленных из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории ЮВО. Военно- патриотическая акция "Сирийский перелом" приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Акция "Сирийский перелом", демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится Минобороны РФ по решению президента РФ Владимира Путина. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тыс. километров и финиширует 27 апреля в военно- патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России "Патриот". Его финиш приурочен ко Дню независимости Сирии.

За время следования эшелон сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.