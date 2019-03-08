Войти
08.03.2019
Известия.ru

В "Роскосмосе" оценили идею создания фан-клуба госкорпорации

313
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В "Роскосмосе" прокомментировали идею жены главы госкорпорации Дмитрия Рогозина о создании фан-клуба. С таким предложением Татьяна Рогозина выступила в Facebook утром 7 марта.

"Это ее личная инициатива", — сказали в пресс-службе "Роскосмоса", передает "Федеральное агентство новостей".

При этом в госкорпорации отметили, что поддерживают таких энтузиастов космоса.

На момент написания заметки запись Татьяны Рогозиной в Facebook уже была удалена.

"Поддержим Роскосмос! Давайте все вместе — к звездам", — говорилось в записи.

20 февраля Дмитрий Рогозин заявил, что компания Илона Маска SpaceX в ближайшей перспективе не сможет превзойти Россию в строительстве ракетных двигателей.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
05.12.2018
"Роскосмос" атаковали "враги России"
21.11.2018
Рогозин не исключил, что в США встретится с Илоном Маском
13.11.2018
Роскосмос может провести 240 пусков ракет "Союз-5" с Байконура в течение 40 лет
31.05.2016
Не догоняем
07.07.2015
Почему горят "Протоны" и какое будущее ждет российскую космическую отрасль
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета