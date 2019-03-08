В "Роскосмосе" оценили идею создания фан-клуба госкорпорации

В "Роскосмосе" прокомментировали идею жены главы госкорпорации Дмитрия Рогозина о создании фан-клуба. С таким предложением Татьяна Рогозина выступила в Facebook утром 7 марта.

"Это ее личная инициатива", — сказали в пресс-службе "Роскосмоса", передает "Федеральное агентство новостей".

При этом в госкорпорации отметили, что поддерживают таких энтузиастов космоса.

На момент написания заметки запись Татьяны Рогозиной в Facebook уже была удалена.

"Поддержим Роскосмос! Давайте все вместе — к звездам", — говорилось в записи.

20 февраля Дмитрий Рогозин заявил, что компания Илона Маска SpaceX в ближайшей перспективе не сможет превзойти Россию в строительстве ракетных двигателей.