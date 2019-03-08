В "Роскосмосе" оценили идею создания фан-клуба госкорпорации
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В "Роскосмосе" прокомментировали идею жены главы госкорпорации Дмитрия Рогозина о создании фан-клуба. С таким предложением Татьяна Рогозина выступила в Facebook утром 7 марта.
"Это ее личная инициатива", — сказали в пресс-службе "Роскосмоса", передает "Федеральное агентство новостей".
При этом в госкорпорации отметили, что поддерживают таких энтузиастов космоса.
На момент написания заметки запись Татьяны Рогозиной в Facebook уже была удалена.
"Поддержим Роскосмос! Давайте все вместе — к звездам", — говорилось в записи.
20 февраля Дмитрий Рогозин заявил, что компания Илона Маска SpaceX в ближайшей перспективе не сможет превзойти Россию в строительстве ракетных двигателей.
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