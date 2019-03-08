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08.03.2019
ТАСС

На День космонавтики экипаж МКС устроит себе праздничный ужин

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Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулей
Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулей.
Источник изображения: nasa.gov

Как отметил космонавт Алексей Овчинин, 12 апреля "обещает быть насыщенным"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) собирается устроить праздничный ужин в День космонавтики. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин в интервью, опубликованном на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

"На День космонавтики, 12 апреля, у нас, я уверен, будет много различных телемостов, видеоконференций. День обещает быть насыщенным. А вечером устроим праздничный ужин, достанем из загашников вкусняшки, и все вместе это съедим", - отметил Овчинин.

Космонавт признался, что готовит астронавту США Нику Хейгу подарок на день рождения, который тот отмечает 24 сентября (в этот момент они будут находиться на орбите). Рассказывать, что именно он подарит коллеге, Овчинин не стал.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 марта на корабле "Союз МС-12". На нем на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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