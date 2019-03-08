Фрегат "Адмирал Горшков" прошел через самую узкую часть Ла-Манша

Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно миновал самую узкую часть пролива Ла-Манш, разделяющем Великобританию и европейский материк, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Ширина пролива Па-де-Кале составляет около 32 километров. Многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер", сопровождающие фрегат, также успешно прошли пролив.

В Ла-Манш фрегат "Адмирал Горшков" зашел накануне. До этого он отрабатывал задачи по противодиверсионной обороне в заливе Мори-Ферт.

Корабль покинул порт Североморска и взял курс на Атлантику 26 февраля, для фрегата это первый дальний морской поход.

Вера Черенева