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08.03.2019
Российская газета

Фрегат "Адмирал Горшков" прошел через самую узкую часть Ла-Манша

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Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно миновал самую узкую часть пролива Ла-Манш, разделяющем Великобританию и европейский материк, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Ширина пролива Па-де-Кале составляет около 32 километров. Многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер", сопровождающие фрегат, также успешно прошли пролив.

В Ла-Манш фрегат "Адмирал Горшков" зашел накануне. До этого он отрабатывал задачи по противодиверсионной обороне в заливе Мори-Ферт.

Корабль покинул порт Североморска и взял курс на Атлантику 26 февраля, для фрегата это первый дальний морской поход.


Вера Черенева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Великобритания
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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