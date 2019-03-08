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08.03.2019
Военное обозрение

БМП армии Франции застряли в грязи

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Бойцам 1-го иностранного инженерного полка (относящегося к Иностранному легиону) пришлось воспользоваться бульдозером, чтобы эвакуировать из глубокой грязи застрявшие в ней боевые машины пехоты. Инцидент произошел во время учений, проходивших в провинции Шампань.

Источник изображения: Армия Франции

Застрявшая БМП VBCI 88, разработанная фирмой Nexter, поступила на вооружение вооруженных сил Пятой республики в 2008 году, и активно применяется в боевых операциях французской армии. В частности, в рамках операции "Сервал", проходившей в Мали, боевые машины пехоты возглавили продвижение десантной группы на расстояние 2400 км за 4 дня.

VBCI имеет сварной алюминиевый корпус с модульной стальной и титановой броней THD, которая может быть заменена в полевых условиях. Колесная комбинация 88 предназначена для того, чтобы сделать VBCI более удобным и менее дорогостоящим, чем гусеничная БМП, обеспечивая при этом достаточную мобильность для поддержки танков Leclerc.

Источник изображения: Армия Франции

Вооруженные силы Франции получили более 600 единиц этих машин, и боевая машина пехоты VBCI заработала репутацию главной боевой платформы французской армии во всех ее недавних экспедиционных кампаниях. В ее послужном списке: Афганистан, ЦАР, Мали. Военные отмечают надежность, высокую степень защиты, мобильность и комфорт экипажа; по их словам, VBCI выдержали испытание самой сложной оперативной обстановкой. Но грязи родной Шампани, как показывает практика, БМП выдержать не смогли.

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Страны
Афганистан
Мали
Франция
Продукция
Leclerc
VBCI
Компании
Nexter
Проекты
Военные учения
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