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08.03.2019
Военное обозрение

Бывший замглавы Спецстроя получил 8 лет лишения свободы

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Щербинский суд города Москвы признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александра Загорулько в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки, передает Интерфакс.

Источник изображения: https://twitter.com/spetsstroy

По словам пресс-секретаря суда Светланы Ехтаниговой, виновный приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 10 млн. рублей.

Кроме того, суд признал за министерством обороны РФ (гражданский истец) право на удовлетворение иска. Вопрос о размере иска будет решен в порядке гражданского судопроизводства.

Загорулько был арестован осенью 2016 года. Его обвинили в получении взяток в виде автомобилей от директора ПАО "Промспецстрой Групп" Кадыра Караханова.

Он также проходил по делу о хищениях на ряде военных объектов. По данным следствия, чиновники Спецстроя завышали смету на финансирование строек, а разницу между выделенными средствами и реальными расходами похищали. Например, ремонт военного городка "Чернышевские казармы" (Москва) обошелся бюджету в 825 млн. руб., хотя фактически было потрачено только 400 млн. Подобные манипуляции также проделывались при строительстве военных объектов в подмосковной Кубинке, на острове Итуруп (Курильская гряда) и при возведении арсеналов в Тверской области.

Как установил суд, Загорулько совместно с бывшим замглавы Спецстроя Александром Буряковым и рядом других фигурантов совершили хищения на сумму более 500 млн. рублей.

Александр Загорулько полностью признал свою вину, заключив со следствием досудебное соглашение. В связи с этим судебное разбирательство прошло в особом (упрощенном) порядке.

Александр Буряков осужден к лишению свободы в 2018 году. Он получил 4 года и 9 мес. колонии со штрафом в 600 тыс. рублей.

Напомним, в конце 2016 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Спецстрой России
Персоны
Шойгу Сергей
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