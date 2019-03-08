Минобороны может заключить контракт на поставку до 18 вертолетов Ми-28НМ

В настоящее время обсуждается объем первого контракта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ может приобрести до 18 вертолетов Ми-28НМ. Об этом сообщил в четверг замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

"Сегодня мы пришли к соглашению с "Вертолетами России". Контракт будет заключен, мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу", - сказал он журналистам на "Роствертоле".

Замминистра добавил, что в настоящее время обсуждается объем первого контракта на Ми-28НМ - шесть или 18 машин. По его словам, работы по совершенствованию вертолета будут продолжаться: облик и комплектация могут еще измениться.

"Будет заключен большой контракт как по Ми-28, так и по Ка-52", - сказал Криворучко.

В свою очередь глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ услышаны.

"Машина Ми-28НМ подверглась значительным и серьезным улучшениям, в том числе летно-технических характеристик. Исходя из этого, мы совместно с кооперацией провели работу, получили первый результат, а именно, в первую очередь, виденье кооперации по вопросам ценообразования Заказчик нас поправил в этом направлении, мы достигли консенсуса в этой работе", - сказал он.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", работы над ней начались в 2009 году. Как ожидается, Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие. Вертолет предназначен для уничтожения бронетехники, разведки и целеуказания. Опытный образец Ми-28НМ проходит государственные испытания.