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08.03.2019
Военное обозрение

Новая гаубица M109A7 для армии США опять не пошла в серию

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Американская армия в очередной раз перенесла начало серийного производства новых самоходных гаубиц M109A7 разработанных компанией BAE Systems, сообщает Bloomberg.

Источник изображения: BAE Systems

Решение о начале полномасштабного производства переносится уже не в первый раз: изначально новые гаубицы должны были пойти в серию в июле 2018 года, затем в декабре 2018, потом в марте и теперь принятие решение перенесено на ноябрь этого года. При этом в самой армии США претензий к качеству самоходок не выставляют. Всего американская армия хочет приобрести 576 гаубиц и машины для перевозки боеприпасов к ним.

Ранее сообщалось, что американская армия в рамках масштабной программы модернизации своей бронетехники заказала компании BAE Systems производство новых гаубиц M109A7 Paladin - модернизированный вариант гаубицы M109A6, оснащенный цифровой системой управления огнем и автоматической системой заряжания.

Поставки опытных образцов M109A7 Paladin начались ещё в 2015 году. Не дожидаясь окончания поставок предсерийных образцов, Минобороны США подписало с подрядчиком первый контракт на мелкосерийное производство новых САУ, в рамках которого армия США получает 48 комплектов боевых машин. Однако, несмотря на хорошие отзывы, полноценный контракт до сих пор не заключен.

Пока военные думают о серийном производстве M109A7 Paladin, BAE Systems разрабатывает новую модификацию гаубицы с удлиненным стволом и боеприпасом XM1113, способную стрелять на дальность до 70 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
M109
Компании
BAE Systems
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