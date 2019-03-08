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08.03.2019
РИА Новости

Минобороны согласовало серийные поставки Ми-28НМ в войска

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Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар — РИА Новости. Министерство обороны и холдинг "Вертолеты России" согласовали цену на вертолет Ми-28НМ, готовится контракт, заявил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что армия не будет закупать эти машины из-за высокой стоимости.

Ми-28НМ

Источник изображения: © Фото : Олег Подкладов / RussianPlanes.net

"Мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу", — сообщил Криворучко журналистам.

Он отметил, что подготовлен большой контракт "как по Ми-28, так и по Ка-52". Сейчас обсуждается объем первого заказа на Ми-28НМ, это будет шесть или 18 машин.

Замминистра подчеркнул, что работы по совершенствованию вертолета будут продолжаться: облик и комплектация могут измениться.

Глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ были услышаны, машину подвергли серьезным улучшениям, в том числе ее летно-технические характеристики.

Он добавил, что консенсус "по вопросам ценообразования" с заказчиком был достигнут.

В "Вертолетах России" также сообщили, что передали Минобороны семь боевых машин: два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н "Ночной охотник".

Ми-28НМ

Ми-28НМ — высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения.

Машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.

Ми-28НМ оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины в случае ранения одного из членов экипажа.

Сейчас опытный образец проходит государственные испытания перед принятием на вооружение.

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Страны
Россия
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Ка-52
МИ-28
Ми-28Н
Ми-28УБ
Ми-35
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Криворучко Алексей
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