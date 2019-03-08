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08.03.2019
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Па-де-Кале

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прошел пролив Па-де-Кале, самую узкую часть Ла-Манша, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" отправился в Атлантику 26 февраля.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательного буксира "Николай Чикер" прошел самую узкую часть Ла-Манша – пролив Па-де-Кале", - сказал он.

Отмечается, что отряд следовал в кильватерном строю: первым шел фрегат, за ним - суда обеспечения, а замыкал - спасательный буксир "Николай Чикер". Сообщатся, что во время прохода пролива экипажи кораблей и судов успешно отработали задачи совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства.

С момента выхода из Главной базы Северного флота – Североморска российские моряки прошли более двух тысяч морских миль. В пятницу отряд завершит проход Ла-Манша и выйдет в Атлантический океан.

Как ранее отмечал Серга, в ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Планируется, что, помимо выполнения поставленных задач, в море отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств. Для экипажа фрегата "Адмирал Горшков" этот поход – первый. Ранее корабль совершал только межфлотские и межбазовые переходы.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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