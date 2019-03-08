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08.03.2019
РИА Новости

В Госдуму внесли проект об упрощенном принятии на службу в нацгвардию

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Законопроект президента об упрощенном принятии на военную службу по контракту в войска национальной гвардии лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

"Проектом федерального закона предусматривается, что лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции, принимаются с их согласия на военную службу по контракту в войска национальной гвардии в упрощенном порядке, без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, мероприятий по профессиональному психологическому отбору, а также без проверки соответствия уровня их образования, квалификации и физической подготовки установленным требованиям", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, проектом устанавливается, что с лицами, имеющими специальные звания, переведенными в войска национальной гвардии РФ из органов внутренних дел, в том числе с лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющими специальные звания полиции, переведенными на военную службу в подразделения войск национальной гвардии РФ в соответствии с решением президента РФ, заключается первый контракт о прохождении военной службы, но присвоенные указанной категории лиц воинские звания считаются первыми воинскими званиями.

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