Минобороны РФ в большом объеме закупит боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28НМ - замглавы ведомства

Ростов-на-Дону. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ и "Вертолеты России" согласовали цену на вертолеты Ми-28НМ, серийный контракт будет заключён, заявил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

"Сегодня мы пришли к соглашению с "Вертолетами России". Контракт будет заключён, мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу", - заявил А.Криворучко журналистам в четверг на "Роствертоле".

"Будет заключён большой контракт как по Ми-28, так и по Ка-52", - сказал замминистра.

Он заявил, что сейчас обсуждается объём первого контракта на Ми-28НМ - 6 или 18 машин.

А.Криворучко заявил, что работы по совершенствованию вертолета будут продолжаться: облик и комплектация могут еще измениться.

В свою очередь глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ услышаны.

"Машина Ми-28НМ подверглась значительным и серьезным улучшениям, в том числе летно-технических характеристик. Исходя из этого мы совместно с кооперацией провели работу, получили первый результат, а именно: в первую очередь виденье кооперации по вопросам ценообразования. Заказчик нас поправил в этом направлении, мы достигли консенсуса в этой работе", - сказал А.Богинский.