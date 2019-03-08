Российский "Суперкрокодил" получит "Президент-С"

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М по итогам боевого применения в Сирии доработают до версии Ми-35МВ, сообщили "Известиям" в Минобороны.

Обновленная машина, получившая прозвище "Суперкрокодил", получит обзорно-прицельную систему ОПС-24Н1, бортовой комплекс обороны от атак зенитных средств "Президент-С", а также современный радар, двигатели и бронирование.

"В настоящий момент готовится техническое задание, которым будут руководствоваться разработчики и проектировщики. После модернизации вертолеты серьезно повысят свою боевую эффективность", — пишет издание.

В июне 2018 года появилось видео боевых стрельб российскими авиационными ракетами С-8ОФП "Бронебойщик", осуществляемых с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.

Транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения Ми-24ВМ (Ми-35М, AH-2 Sabre) является модернизированным Ми-24В/ВП. Первый прототип машины построен в 1995 году. Вертолет эксплуатируется с 2010 года. Серийно выпускается "Роствертолом". В России насчитывается более 60 единиц Ми-35М.