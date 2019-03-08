МИД уведомил участников ДРСМД о приостановлении выполнения соглашения
Мария Захарова.
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Москва направила официальное уведомление участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) о приостановлении выполнения соглашения, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Соответствующее официальное уведомление российский МИД 5 марта направил всем государствам - участникам ДРСМД: США, Белоруссии, Казахстану и Украине", – сказала она, передает ТАСС.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора РСМД. Путин пообещал ответить зеркально. 4 марта он подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Алина Назарова
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