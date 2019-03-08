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08.03.2019
ТАСС

Роскосмос обсудит с "КосмоКурсом" строительство первого частного космодрома

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Как отметили в госкорпорации, время, которое потребуется на рассмотрение, а также согласование проекта, еще не определено

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Материалы по строительству частного космодрома в Нижегородской области, предоставленные "КосмоКурсом", вызвали у Роскосмоса ряд вопросов для обсуждения. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Есть ряд вопросов для обсуждения", - отметили в Роскосмосе, уточнив, что время, которое потребуется на рассмотрение и согласование проекта, еще не определено.

Ранее генеральный директор компании - разработчика проекта космодрома "КосмоКурс" Павел Пушкин сообщил ТАСС, что организация подписала соглашение с Нижегородской областью о взаимодействии в рамках создания первого в РФ частного космодрома. По его словам, соответствующие материалы уже направлены в Роскосмоса для согласования.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, соглашение, подписанное в конце февраля, предусматривает инвестиции в строительство объекта на сумму 2,6 млрд рублей, уточнив, что проект реализуется за счет частных инвестиций. В случае, если он будет согласован с Роскосмосом, строительство космодрома будет осуществляться в 2020-2025 годах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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