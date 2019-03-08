Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала Соединенные Штаты усилить антироссийские санкции. Об этом она заявила на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом, прошедшей в Киеве, сообщает пресс-служба партии.

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Народный депутат Украины Юлия Тимошенко и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе встречи обсудили ситуацию на территории "оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма". По итогам встречи Тимошенко заявила, что США поддерживают позицию Украины по возвращению Крыма. Кроме этого сообщается, что она призвала Вашингтон ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора" и поблагодарила Гейла за визит на Украину "в такой сложный момент".

Соединённые Штаты — это не просто наши друзья, а народ, которой бок о бок с нами развивает демократию Украины. Поэтому мы можем откровенно с ними обсуждать ситуацию, как стратегические партнёры

- заявила Тимошенко.

Также в своем заявлении кандидат в президенты подчеркнула, что "ее команда не пойдет ни на какие уступки президенту России Владимиру Путину".

Можно отметить, что данные заявления Тимошенко не что иное, как завуалированные лозунги, направленные на поднятие своего рейтинга в преддверии президентских выборов на Украине. Думается, что ближе к началу голосования мы еще и не такое услышим.