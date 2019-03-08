Фейковые танки: старые американские БТР "загримировали" под Т-72Б3

Бронетранспортеры M113 вынуждены играть роль российских танков на учениях американцев в Германии. Для этого их обвесили пластиком, стекловолокном и листовым железом.

К конфликту с Россией усиленно готовятся бойцы 4-го эскадрона Saber 2-го кавалерийского полка ВС США на юге Германии.

О необычных учениях поведал журнал Popular Mechanics.

Поскольку настоящих российских танков на базе у американцев не оказалось, они назначили на эту роль несколько престарелых бронетранспортеров M113, разработанных в 1960-х годах.

Хотя формально эти машины давно "на пенсии" (их сменил БМП M2 Bradley) на практике БТР еще используют в различных подразделениях. Вот и здесь пригодились.

Американцы не стали особо заморачиваться с модификацией. Соорудили из подручных материалов башни с муляжами 125-миллиметровых основным орудием, бронированными щатками и изображением динамической защиты.

Авторы стать отмечают, что 4-го эскадрона Saber 2-го кавалерийского полка является единственным механизированным подразделением армии США, постоянно базирующимся в Европе.

Олег Корякин