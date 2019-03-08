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08.03.2019
Российская газета

Фейковые танки: старые американские БТР "загримировали" под Т-72Б3

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Источник изображения: rg.ru

Бронетранспортеры M113 вынуждены играть роль российских танков на учениях американцев в Германии. Для этого их обвесили пластиком, стекловолокном и листовым железом.


К конфликту с Россией усиленно готовятся бойцы 4-го эскадрона Saber 2-го кавалерийского полка ВС США на юге Германии.

О необычных учениях поведал журнал Popular Mechanics.

Поскольку настоящих российских танков на базе у американцев не оказалось, они назначили на эту роль несколько престарелых бронетранспортеров M113, разработанных в 1960-х годах.

Хотя формально эти машины давно "на пенсии" (их сменил БМП M2 Bradley) на практике БТР еще используют в различных подразделениях. Вот и здесь пригодились.

Американцы не стали особо заморачиваться с модификацией. Соорудили из подручных материалов башни с муляжами 125-миллиметровых основным орудием, бронированными щатками и изображением динамической защиты.

Авторы стать отмечают, что 4-го эскадрона Saber 2-го кавалерийского полка является единственным механизированным подразделением армии США, постоянно базирующимся в Европе.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Bradley
M113 БТР
Т-72
Т-72Б
Проекты
Военные учения
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