Минобороны намерено приобрести 10 вертолетов Ми-26Т2В

Ведомство планирует заключить контракт на поставку первой партии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ купит 10 самых грузоподъемных в мире вертолетов Ми-26, но уже в новом облике, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Сегодня мы пришли к соглашению, что мы будем заключать контракт на первую партию - 10 вертолетов Ми-26Т2В", - сказал он журналистам в четверг.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" планируют передать Ми-26Т2В на государственные испытания во втором квартале 2019 года. В холдинге рассчитывают, что контракт с военным ведомством может быть подписан в июне.

Ми-26Т2В - тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн. Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, что позволяет пилотировать ее днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку и так далее. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракетных комплексов ПВО. В состав экипажа модернизированного вертолета входят пять человек.