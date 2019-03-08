В Госдуме пройдет выставка артефактов военной операции в Сирии

Выставка откроется 11 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов сообщил, что в понедельник, 11 марта, в нижней палате откроется выставка артефактов военной операции в Сирии.

"В понедельник, 11 марта, в 12 часов состоится открытие выставки "Армия России", - рассказал парламентарий в ходе пленарного заседания. По его словам, экспозиция включает две части: "первая - артефакты операции в Сирии - в переходе между новым и старым зданием, вторая - интерактивная выставка по видам и родам войск в центральном проходе между вторым и третьим этажами".

Шаманов также подтвердил, что в понедельник в Малом зале Госдумы пройдет расширенное заседание комитета по обороне, в котором примет участие спикер палаты Вячеслав Володин, руководители фракций, министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместители, а также депутаты и представители аппаратов фракций. Как уточнили в комитете по обороне, заседание будет посвящено "состоянию обороноспособности РФ и вопросам законодательного обеспечения".