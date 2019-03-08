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08.03.2019
ТАСС

Минобороны в ближайшее время получит беспилотники вертолетного типа

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Беспилотник вертолетного типа "Катран"
Беспилотник вертолетного типа "Катран".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко отметил, что эту работу ведет холдинг "Вертолеты России"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Российская армия скоро может получить беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Вертолеты России" ведут эту работу, в том числе и по заданию Министерства обороны. За этим большое будущее, в ближайшее время мы ожидаем поступления беспилотных аппаратов, в том числе вертолетного типа", - сказал он в четверг в ходе посещения "Роствертола".

Он заявил, что остался доволен состоянием производства.

"Завод находится в отличном состоянии с производственной точки зрения, с точки зрения организации труда. Здесь у нас непроблемное производство", - сказал Криворучко.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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