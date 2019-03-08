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08.03.2019
Lenta.ru

Раскрыты расходы на замену "черного крыла" МС-21 из-за санкций

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Создание российского композитного крыла для ближне-среднемагистрального самолета МС-21 потребует дополнительных 2,7 миллиарда рублей, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Выделение денег обусловлено санкциями, наложенными на российские "Аэрокомпозит" и "Технологии", покупавшие сырье у американской Hexcel и японской Toray Industries. Завершить сертификационные испытания МС-21 планируется до конца 2020 года. Поставки самолета заказчикам начнутся с 2021 года.

В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного "черного крыла" из-за санкций США в отношении предприятий "Ростеха", в частности "Аэрокомпозита".

В ноябре 2018 года стало известно, что самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020-м.

В январе того же года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра "Норма", доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что "черное крыло" МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных полимерных связующих и углеволокна.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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