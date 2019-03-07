Войти
07.03.2019

МФУ Epson L3050 с оригинальной СНПЧ

224
МФУ Epson L3050 с оригинальной СНПЧ

Благодаря беспроводным типам подключения Ethernet и Wi-Fi, многофункциональная оргтехника создает доступ к принтеру сразу всем сотрудникам офиса ‒ вам не придется покидать рабочее место, чтобы запустить процесс печати. Wi-Fi соединение позволяет выводить текстовую и фотопечать напрямую с телефона, ноутбука или планшета. Оптимальным вариантом станет струйная технология печати в МФУ Epson L3050 с заводским СНПЧ создается за счет микрокапельного распыления краски по поверхности бумаги. Отпечаток получается четким, детальным, реалистичным, без эффекта зернистости.

Обзор и характеристики многофункциональной модели “Эпсон”

Обзор и характеристики многофункциональной модели “Эпсон”:

  1. Высокое разрешение печати 5760 x 1440 точек на дюйм обеспечивает красочные и реалистичные отпечатки с естественными переходами между тонами.

  2. Скорость печати в ч/б режиме составляет 10 стр/мин, в цветном ‒ 5 стр/мин.

  3. Печатает на носителях до формата А4 включительно.

  4. Встроенные сканер и копир с разрешением 1200 x 2400 точек на дюйм выдают детализированные графики, чертежи, таблицы, схемы.

  5. Эргономичный дизайн, низкий уровень потребления электроэнергии.

  6. Печатающая головка Micro Piezo с размером чернильной капли 3 пл предусматривает использование всех популярных типов чернил: водорастворимых, светостойких, сублимационных, пигментных.

Оригинальная система непрерывной подачи чернил

Оригинальная система непрерывной подачи чернил встроена в корпус печатающего устройства. Ее эксплуатация в тандеме с предложенными альтернативными красками снижает расходы на покупку одноразовых картриджей до 40%. Чернила от производителя Inksystem являются отличным вариантом для цветной и черно-белой печати, по качеству не отличаются от фирменных. Конструкция простая в эксплуатации и заправке. Купив чернила в резервуарах с длинными носиками или одноразовые медицинские шприцы, вы сможете произвести бережную заправку. Ее ресурс предусмотрен для печати большими партиями, поэтому комплект пользуется спросом в фотостудиях, копицентрах. Порция чернил в емкости-доноре позволяет напечатать до 4500 текстовых файлов и 1500 фотографий форматом 10 х 15 см в то время, как картридж рассчитан, чтобы напечатать 100-150 снимков.

Порция чернил в емкости-доноре позволяет напечатать до 4500 текстовых файлов

Не забывайте о том, что какой бы тип краски вы не использовали с МФУ Epson L3050 с заводским СНПЧ, необходимо еженедельно проводить тестовую печать 2-3 раза. Также делайте тест дюз при длительных простоях ПУ. Это позволит вам избежать засорения печатающей головки и сохранить ее гарантийный срок. Если вы планируете сменить тип используемых чернил, очистите емкость СНПЧ от остатков краски промывочной жидкостью.

Не забывайте о том, что какой бы тип краски вы не использовали с МФУ Epson L3050
  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Медицина
Похожие новости
10.02.2016
Курчатовский институт подписал соглашения с «Росатомом», ФАНО и ОСК
16.11.2015
Наступает эра цифрового миротворца
03.06.2015
Солдаты на заказ
16.01.2015
Новая парадигма математических методов в производственной деятельности и образовании инженера
17.12.2014
Формирование современной системы подготовки квалифицированных кадров на этапе инновационного и технологического развития экономики России
12.09.2014
Телемедицинские технологии в военной медицине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 21:59
  • 3
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 19:14
  • 23
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 18:20
  • 4
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 07.03 18:01
  • 3
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета
  • 07.03 17:02
  • 1
SPEEDER: воздушный мотоцикл для солдата
  • 07.03 16:50
  • 2
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 16:47
  • 2
Над Кашмиром самолеты российского производства продемонстрировали свою эффективность
  • 07.03 16:39
  • 10
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 16:24
  • 5
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 15:03
  • 2
Американский генерал назвал турецкие С-400 серьезной угрозой для F-35
  • 07.03 14:47
  • 27
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 13:51
  • 1
"Роскосмос" предложил разработать ракетоплан с ядерным двигателем
  • 07.03 12:44
  • 3
Россия разместит системы контроля космического мусора в Чили, ЮАР и Мексике в 2020 году