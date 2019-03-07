МФУ Epson L3050 с оригинальной СНПЧ

Благодаря беспроводным типам подключения Ethernet и Wi-Fi, многофункциональная оргтехника создает доступ к принтеру сразу всем сотрудникам офиса ‒ вам не придется покидать рабочее место, чтобы запустить процесс печати. Wi-Fi соединение позволяет выводить текстовую и фотопечать напрямую с телефона, ноутбука или планшета. Оптимальным вариантом станет струйная технология печати в МФУ Epson L3050 с заводским СНПЧ создается за счет микрокапельного распыления краски по поверхности бумаги. Отпечаток получается четким, детальным, реалистичным, без эффекта зернистости.

Обзор и характеристики многофункциональной модели “Эпсон”:

Высокое разрешение печати 5760 x 1440 точек на дюйм обеспечивает красочные и реалистичные отпечатки с естественными переходами между тонами. Скорость печати в ч/б режиме составляет 10 стр/мин, в цветном ‒ 5 стр/мин. Печатает на носителях до формата А4 включительно. Встроенные сканер и копир с разрешением 1200 x 2400 точек на дюйм выдают детализированные графики, чертежи, таблицы, схемы. Эргономичный дизайн, низкий уровень потребления электроэнергии. Печатающая головка Micro Piezo с размером чернильной капли 3 пл предусматривает использование всех популярных типов чернил: водорастворимых, светостойких, сублимационных, пигментных.

Оригинальная система непрерывной подачи чернил встроена в корпус печатающего устройства. Ее эксплуатация в тандеме с предложенными альтернативными красками снижает расходы на покупку одноразовых картриджей до 40%. Чернила от производителя Inksystem являются отличным вариантом для цветной и черно-белой печати, по качеству не отличаются от фирменных. Конструкция простая в эксплуатации и заправке. Купив чернила в резервуарах с длинными носиками или одноразовые медицинские шприцы, вы сможете произвести бережную заправку. Ее ресурс предусмотрен для печати большими партиями, поэтому комплект пользуется спросом в фотостудиях, копицентрах. Порция чернил в емкости-доноре позволяет напечатать до 4500 текстовых файлов и 1500 фотографий форматом 10 х 15 см в то время, как картридж рассчитан, чтобы напечатать 100-150 снимков.

Не забывайте о том, что какой бы тип краски вы не использовали с МФУ Epson L3050 с заводским СНПЧ, необходимо еженедельно проводить тестовую печать 2-3 раза. Также делайте тест дюз при длительных простоях ПУ. Это позволит вам избежать засорения печатающей головки и сохранить ее гарантийный срок. Если вы планируете сменить тип используемых чернил, очистите емкость СНПЧ от остатков краски промывочной жидкостью.