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08.03.2019
Военно-промышленный курьер

В Самаре завершились испытания двигателей "Союза" на новом топливе

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Самаре прошли испытания двигателей первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз" на новом, экологически безопасном топливе нафтиле. Первую партию двигателей для испытаний в полёте планируется произвести уже в этом году.

Нафтил - один из типов углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Опытные и приемо-сдаточные испытания двигателей проводило самарское ПАО "Кузнецов" вместе с НПО "Энергомаш". До этого нафтил использовался только на третьей ступени "Союза".

"Переход на новый вид топлива - часть программы модернизации ракеты. Технологические новации позволят уменьшить нагрузку на экологию и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку", - отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Компании
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз РН
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