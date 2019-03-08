С какими трудностями столкнулись женские экипажи на "Танковом биатлоне"

В начале года Минобороны России объявило, что в "Танковом биатлоне" будут принимать участие женщины-танкисты. Сложность заключается в том, что в российской армии специальной подготовки женских танковых экипажей не ведется. Не готовят барышень-танкистов и в военных вузах. Поэтому девушек из других родов войск пришлось знакомить с бронетехникой.

Положение усугублялось тем, что рабочие места механика-водителя, стрелка и командира танка Т-72Б3 рассчитывались исключительно под мужчин. Причем определенных физических параметров: первую и вторую мужскую ростовую группу - от 155 до 167 сантиметров.

- Рабочая поза может быть не очень удобной в связи с тем, что места мало. Обзорность, досягаемость органов управления машиной, возможность длительного пребывания на рабочем месте, перегрузки на местах экипажа при движении, при стрельбе, при обстреле - все рассчитывается под мужскую физиологию, - заявил ТАСС представитель Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

Еще одна серьезна проблема, которая возникает у женского экипажа, - это загрузка боекомплекта. Ведь один снаряд весит около 23 килограммов, а по трудовому законодательству женщинам запрещено поднимать тяжести весом более 25 килограммов. Боекомплект для загрузки автомата заряжания насчитывает 44 боеприпаса, то есть девушкам танкистам надо перенести более одной тонны. К счастью, на "Танковом биатлоне" снарядов используется гораздо меньше, но все равно загрузка боекомплекта - это серьезное испытание.

Зато с вождением танка Т-72Б3 проблем у девушек возникнуть не должно, так как на этом танке установлены полностью новые комплекс механика-водителя и система управления огнем. Многие операции они выполняют автоматически.

"Например, при стрельбе все поправки на дальность, ветер, температуру и скорость танка относительно цели, скорость разворота башни в сторону цели при сопровождении система вводит сама. Так что вероятность попадания гораздо выше. Поэтому независимо от того, кто находится в боевом отделении, вопросов со стрельбой быть не должно", - считает Илья Баранов.

Николай Грищенко