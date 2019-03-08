Дополнительные средства на замену композитов в крыле самолета МС-21

Как сообщает агентство РБК в материале Инны Сидорковой "Кабмин оценил расходы на замену "черного крыла" МС-21 из-за санкций", на создание композитного крыла для нового российского самолета МС-21 выделят дополнительно 2,7 млрд руб. После введения в декабре новых санкций США иностранные поставщики вышли из проекта.

Четвертый летный опытный образец среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21006) в постройке в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Крыло уже пристыковано. Иркутск, 26.02.2019 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Замена "черного крыла"

Дополнительные вложения в преодоление наложенных на "Аэрокомпозит" и НПО "Технологии" санкций составят порядка 2,7 млрд руб., рассказали РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.?

18 февраля на военной выставке IDEX (Абу-Даби) глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что запуск МС-21 в серийное производство перенесен на год - с конца 2019-го на конец 2020-го - из-за санкций и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги.

В аппарате Борисова уточнили, что до конца 2020 года планируется завершить сертификационные испытания, а первые поставки заказчикам начнутся с 2021 года.

Компоненты для композитного крыла MC-21 (так называемое черное крыло) до последнего времени поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries. В начале января 2019 года они прекратили поставки из-за санкций, введенных осенью 2018 года в отношении АО "Аэрокомпозит", входящего в ОАК, и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха").

В ОАК тогда заявили, что разработка технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов? ведется с 2014 года вместе с "Росатомом", Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов, МГУ и частными компаниями.

Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказывал, что основным технологическим партнером по поставке композитов для МС-21 корпорация видит завод "Росатома" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

В "Росатоме" от комментариев отказались.

На что пойдут еще 250 млрд

В аппарате Борисова РБК отметили, что на программу МС-21 пойдет основная часть из 250 млрд руб. дополнительных инвестиций для ОАК, о которых 18 февраля на выставке IDEX заявил Сергей Чемезов.

"Это и существующий дефицит по программе, и средства самого "Ростеха" на программу МС-21, куда входит и модернизация производств, и опытно-конструкторские работы, а также затраты на импортозамещение, закупку комплектующих и привлеченные кредиты", - добавили в аппарате вице-премьера.

В "Ростехе" РБК заявили, что объем инвестиций в размере 250 млрд руб. складывается из трех составляющих:

средства на импортозамещение узлов и комплектующих, которые сейчас закупаются за рубежом, включая реализацию соответствующих опытно-конструкторских работ;

вложения в модернизацию производственных площадок ОАК - они нуждаются в обновлении для серийного производства лайнеров уровня МС-21 (в августе 2018 года Слюсарь заявлял, что программа технического перевооружения предприятий ОАК обойдется примерно в 100 млрд руб.);

деньги на закупку материалов и комплектующих для первых партий самолетов, а также на создание страховых запасов запчастей и основных узлов для сервисных служб.

В сентябре 2018 года Юрий Борисов заявлял, что общая стоимость проекта МС-21 до 2025 года составит порядка 465 млрд руб. В январе этого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании проекта на 10,5 млрд руб. В частности, в 2019 году правительство выделило 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 годах - 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно.