Войти
08.03.2019
Интерфакс-АВН

Жена главы "Роскосмоса" объявила о создании фан-клуба госкорпорации

316
0
0
Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Татьяна Рогозина - супруга генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина - объявила о создании "космического" фан-клуба.

"Всем привет из Космоса! Вернее, из Роскосмоса! В условиях постоянных инфо-атак на Роскосмос, объявляем о создании фан-клуба Роскосмоса", - сообщила Т.Рогозина на своей странице в Facebook в четверг.

"Проблем много, а задач - и того больше! Давайте вместе - к звёздам!", - написала она и поздравила женщин с наступающим Международным женским днем.

Ранее в госкорпорации неоднократно заявляли, что Роскосмосу приходится регулярно противостоять информационным атакам.

Накануне пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко отметил, что проблема остается.

"Мы продолжаем выдавать корректную информацию практически в режиме 24 часов в сутки. Мы внимательно изучаем входящие и исходящие публикации и периодически вносим корректировки в свою работу. Абсолютно непростая задача по мониторингу информпространства и по отражению такого рода атак", - сказал В.Устименко журналистам в среду.

Он заявил, что Роскосмос всегда будет помогать и сотрудничать со СМИ, которые понимают, "что не только на одном хайпе и "желтизне" можно выехать". Он призвал прессу давать правдивые сообщения, не выдирая слова из контекста.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
09.01.2019
Утвержден план-график создания российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса "Енисей"
03.10.2018
Рогозин подтвердил, что РКК "Энергия" исключила версию повреждения "Союза" из-за брака
29.06.2018
Роскосмос намерен создать в отрасли единого техзаказчика
24.01.2017
Уже не «извозчик». как Россия теряет позиции в космосе
26.10.2015
Заказчиков иностранной техники для Восточного заподозрили в "откатах"
06.06.2014
Ракету "Ангара-1.2 ПП" впервые запустят 25 июня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета