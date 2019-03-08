Жена главы "Роскосмоса" объявила о создании фан-клуба госкорпорации

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Татьяна Рогозина - супруга генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина - объявила о создании "космического" фан-клуба.

"Всем привет из Космоса! Вернее, из Роскосмоса! В условиях постоянных инфо-атак на Роскосмос, объявляем о создании фан-клуба Роскосмоса", - сообщила Т.Рогозина на своей странице в Facebook в четверг.

"Проблем много, а задач - и того больше! Давайте вместе - к звёздам!", - написала она и поздравила женщин с наступающим Международным женским днем.

Ранее в госкорпорации неоднократно заявляли, что Роскосмосу приходится регулярно противостоять информационным атакам.

Накануне пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко отметил, что проблема остается.

"Мы продолжаем выдавать корректную информацию практически в режиме 24 часов в сутки. Мы внимательно изучаем входящие и исходящие публикации и периодически вносим корректировки в свою работу. Абсолютно непростая задача по мониторингу информпространства и по отражению такого рода атак", - сказал В.Устименко журналистам в среду.

Он заявил, что Роскосмос всегда будет помогать и сотрудничать со СМИ, которые понимают, "что не только на одном хайпе и "желтизне" можно выехать". Он призвал прессу давать правдивые сообщения, не выдирая слова из контекста.