Ракету "Протон-М" доставили на Байконур для запуска обсерватории "Спектр-РГ"

Ранее сообщалось, что он запланирован на июнь

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М", которая должна в июне вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ", доставлена на космодром Байконур. Об этом сообщил Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева в пресс-релизе, распространенном в четверг.

"Из Космического центра им. М. В. Хруничеа на космодром Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М", которая будет использоваться для запуска российского космического аппарата "Спектр-РГ", - говорится в сообщении.

Ракету вместе с головным обтекателем и разгонным блоком ДМ-03 доставили на железнодорожном составе, отметили в центре. Подготовка составных частей ракеты будет проходить в монтажно-испытательном комплексе площадки 92 космодрома. Сейчас специалисты выгружают их из вагонов.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Ранее аспирант Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Евгений Михайлов сообщал, что запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" запланирован на июнь 2019 года. Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли отметил, что старт ракеты-носителя планируется 21 или 22 июня, в качестве резервных дат рассматривается 12 или 13 июля.