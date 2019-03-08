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08.03.2019
Известия.ru

Американист оценил законопроект США о запрете нарушения ДРСМД

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/Consolidated News Photos

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев объяснил в беседе с "Известиями" появление в США законопроекта, который не разрешает Пентагону использовать средства налогоплательщиков для создания вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Соответствующий документ на рассмотрение палаты представителей США ранее внесла конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард.

"В США будет идти борьба вокруг ДРСМД. Связана она в основном с финансовыми соображениями. Потому что в общем на сегодняшний день американцам не совсем ясны приоритеты военной политики администрации (президента США. — Ред.) на этот год", — сказал политолог Васильев.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа запрашивает на 2020-й год год, по предварительным данным, рекордный военный бюджет, примерно равный $750 млрд.

"Предстоит нешуточная борьба, потому что военные расходы означают сокращение расходов на социальные нужды, а этого демократы в палате представителей допустить не могут. Тем более что они уже внесли ряд предложений по резкому расширению социальных программ", — подчеркнул американист.

Он добавил, что у США на сегодня нет острой потребности в договоре РСМД. "Сегодня у США нет жизненно важной необходимости в создании ракет среднего радиуса действия... Всё это, скорее всего, связано с европейским театром", — заключил Васильев.

При этом он подчеркнул, что в сенате республиканцы, скорее всего, заблокируют законопроект.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения — Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как РФ информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
РСМД
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