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08.03.2019
Военно-промышленный курьер

Для создания воздухонезависимой энергоустановки для подлодок не хватает финансирования

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отечественные предприятия, участвующие в создании воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ) для перспективных дизель-электрических подводных лодок, приостановили работы из-за недофинансирования.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источники в ЦКБ МТ "Рубин" и Центральном НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ), на обоих предприятиях, создание элементов ВНЭУ сейчас фактически не ведется. Такая ситуация сохраняется уже около полутора лет из-за отсутствия средств.

Представители предприятий добавили, что начало испытаний анаэробной установки на конкретной подлодке проекта 677, шифр "Лада", начнется в лучшем случае на последнем этапе госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года. Именно "Ладу" ВМФ рассматривает в качестве базового проекта для создания ДЭПЛ с ВНЭУ, заявил в июне 2017 года вице-адмирал Виктор Бурсук, занимавший тогда должность замглавкома флота по вооружению.

В январе 2018 года источники в отрасли сообщили изданию, что разработчики ВНЭУ, среди которых и ЦКБ "Малахит", ожидают выделения средств на продолжение работ. Больше года спустя ситуация не изменилась.

Научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин рассказал изданию, что разработка ВНЭУ заинтересовала Индию, которая может обеспечить необходимое финансирование. Это поможет и внутрироссийской разработке. При этом, добавил ученый, современный тренд поведения инозаказчиков – запрос на работающее изделие, уже проверенное в эксплуатации – как, например, российская техника, применявшаяся в Сирии.

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки – увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей до 2–3 недель.

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Страны
Индия
Россия
Сирия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
677 Лада
ВНЭУ
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