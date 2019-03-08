Танкисты будут воевать с туалетами

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках: в тяжелых машинах, созданных на платформе "Арматы", оборудованы санузлы.

Об этом сообщил в интервью ТАСС директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

Одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. По его словам, в этом танке "изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нём есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет".

"Армата" - тяжёлая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортёр и ряд других бронемашин.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.