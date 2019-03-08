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08.03.2019
Российская газета

Молодые люди смогут получить до четырех отсрочек от армии

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Источник изображения: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий получить дополнительные отсрочки от призыва на военную службу. В результате нововведения удастся убрать несправедливость в законодательстве во исполнение постановления Конституционного суда.

Поправки ликвидируют коллизию, в результате которой некоторые юноши уже в школе вынуждены использовать право на отсрочку от армии - если им исполнилось 18 лет еще в период школьного обучения. Получается, что такие молодые люди находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими призывного возраста после окончания школы, пояснила один из авторов инициативы вице-спикер ГД Ирина Яровая. Чтобы устранить эту несправедливость - и появился законопроект о второй отсрочке.

Новшество уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поправки, по его словам, позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.

При подготовке законопроекта ко второму чтению была предоставлена еще одна отсрочка от призыва на военную службу, связанная с обучением на подготовительном отделении.

"Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз - в школе, второй раз - при обучении на подготовительном отделении, третий раз - при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз - при обучении по программам магистратуры", - заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Данная законодательная инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда РФ, который разрешил получать дополнительную отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре.


Татьяна Замахина

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Россия
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