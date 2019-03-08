Госдума приняла законопроект, уравнивающий студентов в правах на отсрочку от армии

Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг поддержала во втором, основном чтении законопроект, который уравнивает студентов разного возраста в правах на отсрочку от военной службы. Авторами инициативы выступили вице-спикер Ирина Яровая и председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

Предлагаемые нормы позволят молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате, а потом - в магистратуре. Документ также предоставит гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профессионального образования.

"В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы", - пояснил журналистам спикер Вячеслав Володин. "Законопроект, принятый сегодня, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре, - подчеркнул он. - Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста".