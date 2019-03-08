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08.03.2019
Российская газета

Бронетанковые опыты: серию необычных САУ создали на базе Т-55 в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

Иракская армия при Саддаме Хусейне закупила более трех с половиной тысяч танков семейства Т-54/55 и их китайских вариантов. Эти машины активно применялись в многолетней войне с соседним Ираком.

Поставками такой техники из разных стран компенсировались большие потери, которые несли части и соединения в ходе различных наступательных и оборонительных операций.

Обладая внушительным парком этих танков, иракские военные проводили работы по созданию на их базе различных вариантов боевой техники.

Так, на некоторых машинах были смонтированы 57-мм зенитные орудия С-60, уничтожающие воздушные цели на высоте до 5000 метров и наземные объекты на дальности 4000 метров. Практическая скорострельность - до 70 выстрелов в минуту.

Эти установки должны были дополнить имеющиеся на вооружении "адские молотилки" - ЗСУ-57-2 и ЗСУ-23-4.

Также небольшое количество "пятьдесят пятых" было переделано в самоходные 160-мм минометы, которые способны поражать противника 41-килограммовыми минами на дистанции более 8000 метров.

Еще одной САУ на основе Т-55 стали машины с установленными на них 130-мм пушками М-46. Эти орудия ценились за достаточно высокую дальнобойность. Они могут бить на 27 490 метров.

Средние танки, кроме того, являлись основой под установку для запуска 107-мм реактивных снарядов. Направляющие в них монтировались на задней части башни. Такая техника использовалась во время боевых действий против многонациональных сил во главе с США в Кувейте.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Китай
Кувейт
США
Продукция
M-46
Т-55
Шилка
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