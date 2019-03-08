НАТО "заподозрило" Россию в подготовке к крупномасштабной войне

Россия наращивает военный потенциал и готовится к проведению крупномасштабных операций и ведению боевых действий. К такому выводу пришли авторы доклада Оборонного колледжа НАТО, сообщает RT.

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По мнению экспертов альянса, Россия ведет подготовку к "крупномасштабной войне", а подтверждают эти выводы проведенные в 2018 году учения "Восток-2018". Однако, по предположениям сотрудника Управления оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дейва Джонсона, проведенные учения являются лишь "небольшой видимой частью" мер для поддержания боевых возможностей российской армии.

По мнению Джонсона, проведенные учения "Восток – 2018" обозначили 10-летний рубеж с начала проведения ежегодных стратегических учений в России, на которых были продемонстрированы возможности, "достигнутые за 10 лет твердого политического курса и увеличенных финансовых вливаний в армию".

Эксперт альянса подчеркивает, что у российской армии имеются хорошие мобилизационные возможности. Подготовка вооруженных сил РФ строится не только на плановых военных учениях, но и на внезапных проверках боевой готовности, направленных на отработку быстрого реагирования для предотвращения неожиданного нападения.

Современная Россия имеет возможности довольно быстро сконцентрировать крупные военные силы на любом участке своих границ и не только, прикрыв их ракетно-ядерными силами, тем самым помешать потенциальному противнику освобождать занятые Россией районы или проходить через них.

Таким образом можно сделать вывод, что все плановые и неплановые стратегические военные учения российской армии, являются подготовкой к ведению крупномасштабной войны, заявил Джонсон в своем докладе.