Войти
08.03.2019
Российская газета

Турция захотела купить у России систему ПВО С-500

329
0
0
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Турецкое правительство рассмотрит возможность покупки у России зенитной системы нового поколения С-500 "Прометей".

- Тема с С-400 завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее. Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500, - заявил президент Турции Тайип Эрдоган в эфире национального телеканала 24 TV.

Зенитная система нового поколения С-500 поступит в войска "в ближайшее время", сообщил 1 марта начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. Он рассказал, что в конце 2019 года в Гатчинском учебном центре состоится первый выпуск специалистов для "Прометеев". Ранее стало известно, что производство пусковых установок для С-500 на автомобильном шасси началось на заводе в Нижнем Новгороде,

Новый зенитный комплекс будет иметь дальность поражения 600 километров во всем диапазоне высот, специализированные радары и ракеты для разных типов целей - будь то боевые блоки баллистических ракет, самолеты-невидимки или военные спутники. Ключевой особенностью "Прометея" станет его интеграция в национальную систему ПРО. Уникальные радары С-500 будут передавать координаты целей "младшим" зенитным комплексам С-400 и С-300, сам "Прометей" станет получать информацию от дальних радаров и спутников системы предупреждения о ракетном нападении, из других источников.

Ранее турецкий лидер рассказывал о сделанном им Владимиру Путину предложении совместно производить С-500. Что ответил президент России, неизвестно.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-300
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
СПРН
Похожие новости
04.03.2019
И Patriot, и С-400: какие системы ПРО купит Турция
03.07.2018
Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
22.06.2017
"Рособоронэкспорт": контракт на поставку Индии систем С-400 скоро будет подписан
16.03.2017
Ракетный компромисс: кто выиграет от сделки России и Турции по С-400
02.03.2016
Конфликт с Россией затруднил модернизацию турецкой армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета