Турция захотела купить у России систему ПВО С-500

Турецкое правительство рассмотрит возможность покупки у России зенитной системы нового поколения С-500 "Прометей".

- Тема с С-400 завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее. Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500, - заявил президент Турции Тайип Эрдоган в эфире национального телеканала 24 TV.

Зенитная система нового поколения С-500 поступит в войска "в ближайшее время", сообщил 1 марта начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров. Он рассказал, что в конце 2019 года в Гатчинском учебном центре состоится первый выпуск специалистов для "Прометеев". Ранее стало известно, что производство пусковых установок для С-500 на автомобильном шасси началось на заводе в Нижнем Новгороде,

Новый зенитный комплекс будет иметь дальность поражения 600 километров во всем диапазоне высот, специализированные радары и ракеты для разных типов целей - будь то боевые блоки баллистических ракет, самолеты-невидимки или военные спутники. Ключевой особенностью "Прометея" станет его интеграция в национальную систему ПРО. Уникальные радары С-500 будут передавать координаты целей "младшим" зенитным комплексам С-400 и С-300, сам "Прометей" станет получать информацию от дальних радаров и спутников системы предупреждения о ракетном нападении, из других источников.

Ранее турецкий лидер рассказывал о сделанном им Владимиру Путину предложении совместно производить С-500. Что ответил президент России, неизвестно.

Антон Валагин