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08.03.2019
Российская газета

Китайские самоходки PLZ-45 теснят американские М109

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Источник изображения: rg.ru

Китай продолжает поставлять на экспорт 155-мм самоходные артиллерийские установки PLZ-45. Недавно Саудовская Аравия получила очередную партию таких машин.

До недавнего времени на вооружении сухопутных войск королевства было более полусотни САУ, изготовленных корпорацией Norinco Group. Они уже успели принять участие в боевых действиях в Йемене против повстанцев-хуситов.

Судя по тому, что приобретена новая партия техники, саудовцы этими самоходками довольны. По своим характеристикам они превосходят имеющиеся у них на вооружении американские М109 и французские AuF.1.

Достоинством этой продукции китайского ВПК считается большая дальность стрельбы. Так, при применении активно-реактивных снарядов они способны уничтожать цели на расстоянии в 39 000 метров.

САУ весит 33 тонны. Мощность дизельного двигателя ¬- 520 л. с. Скорость по шоссе - до 65 км/ч. Запас хода по топливу - до 450 км. Экипаж - 5 человек.

На PLZ-45 имеется достаточно развитая система управления огнем.

Кроме самоходки, поставляются также транспортно-заряжающие машины с запасом снарядов в 90 штук, командные и разведывательные машины, метеорологический радар и другая вспомогательная техника.

Недостатком этих САУ является не очень высокая по современным меркам скорострельность: не более 5 выстрелов в минуту.

Кроме вооруженных сил Саудовской Аравии, эти боевые машины имеются в армиях Алжира, Бангладеш и Кувейта.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Бангладеш
Йемен
Китай
Кувейт
Саудовская Аравия
США
Франция
Продукция
M109
Компании
Norinco
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