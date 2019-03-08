Португальская армия переходит на бельгийские винтовки FN SCAR

Министерство обороны Португалии приняло решение о замене стрелкового оружия в вооруженных силах страны. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, португальское военное ведомство заключило контракт с бельгийской компанией FN Herstal на поставку винтовок и ручных пулемётов.

Винтовка FN SCAR с гранатомётом FN40GL Источник изображения: FNH USA Inc.

Подробности заключенного между сторонами соглашения не разглашаются. Известно, что сделка заключена через Агентство поддержки и закупок НАТО (NATO Support and Procurement Agency, NSPA). Согласно договору португальские вооруженные силы получат неназванное количество винтовок, подствольных гранатомётов, ручных пулемётов, а также комплектов аксессуаров к ним. Сумма контракта также не раскрывается.

Однако известно, что для португальских военных закупят винтовки FN SCAR в калибре 5,56 и 7,62 мм. В качестве подствольного гранатомёта для них выступит модель FN40GL. Кроме того, в контракт включены пулемёты FN Minimi Mk3 в калибре 5,56 и 7,62 мм, которые уже состоят на вооружении португальской армии.

Военнослужащий США с FN SCAR Источник изображения: FNH USA Inc.

Ранее сообщалось, что на вооружении португальской армии стоят пять видов винтовок и карабинов: немецкие G3, HK417 и G36 от Heckler & Koch, израильский IMI Galil и швейцарский SIG SG 543.

FN SCAR — штурмовая винтовка, разработанная в 2004 году американским подразделением бельгийской компании FN Herstal (FNH USA Inc.). Выпускается в двух калибрах - 5,56Х45 мм и 7,62Х51 мм. Калибр оружия может быть изменен при замене ствола, затвора и при необходимости нижней половины ствольной коробки. Выпускается в семи вариантах и модификациях.