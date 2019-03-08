Главный храм Вооруженных сил РФ украсят 18 колоколов общим весом 20 тонн

Воронеж. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Для Главного храма вооруженных сил России в подмосковной Кубинке будет отлито 18 колоколов, самый большой из которых будет весить 8,5 тонны, сообщили в четверг в Минобороны России.

"На Колокололитейном заводе Анисимова в городе Воронеже приступили к отливке малых и больших колоколов храма. Вес ансамбля составит более 20 тонн, в него войдут 18 колоколов, самый большой из которых будет весить 8,5 тонны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внешняя отделка колоколов будущего храма будет разработана на основе орнаментов, которые украсят строение. Главный колокол-благовестник украсят барельефы с изображениями ключевых событий Великой Отечественной войны.

"На сегодняшний день уже отлито 11 колоколов: 8 килограмм, 10 килограмм, 15 килограмм, 18 килограмм, 24,5 килограмма, 36 килограммов, 43 килограмма, 60 килограмм, 100 килограмм, 150 килограмм и 4200 килограмм. Остальные колокола находятся на различных стадиях работы. Планируется, что все они будут изготовлены в ближайшие несколько недель", - добавили в военном ведомстве.

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".