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08.03.2019
РИА Новости

Минобороны: очередь на жилье для военнослужащих исчезнет через полгода

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Военнослужащие ВВС получили ключи от новых квартир в подмосковной Балашихе.
Военнослужащие ВВС получили ключи от новых квартир в подмосковной Балашихе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Очередь на жилье для военнослужащих значительно сократилась в последние годы до 700 человек и через полгода совсем исчезнет в связи с переходом на накопительную ипотечную систему, заявил в четверг заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

"У нас стоит задача перехода в целом только на накопительную ипотечную систему, ухода от очередности. Для информации: на 1 января 2012 года у нас стояло 82 тысячи очередников, на сегодня их численность меньше 700 человек. Всем им уже предложены квартиры, и в течение двух кварталов эта проблема будет закрыта", – сказал Иванов, выступая в Государственной думе.

По его словам, сегодня членами накопительной ипотечной системы являются почти 500 тысяч военнослужащих всех силовых ведомств. Из них 230 тысяч уже получили жильё, при этом половина являются военнослужащими Минобороны.

"У нас одна из проблем была в Вооруженных силах – это "распоряженцы" по причине необеспеченности жильём. На 1 января 2013 года таких людей у нас была 41 тысяча человек. На сегодняшний день эта проблема полностью решена. Всего за шесть лет было обеспечено жильём почти 576 тысяч человек, а с учётом членов их семей это более полутора миллионов человек", – заключил Иванов.

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