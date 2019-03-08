"Швабе" представит на выставке в Германии линейку коллиматорных и оптических прицелов

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС- Более 30 образцов прицельной и наблюдательной техники покажет холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех на международной выставке IWA & OutdoorClassics 2019 в Нюрнберге, сообщает пресс-служба холдинга.

"На протяжении последних нескольких лет продукция холдинга пользуется высоким спросом на оружейном рынке стран Евросоюза. Зона экспорта охватывает такие страны, как Польша, Болгария, Швеция, Чехия и другие. Безусловно, этот рынок представляет для нас высокий экономический интерес. В этом году на IWA & OutdoorClassics мы покажем широкую линейку коллиматорных и оптических прицелов", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, в экспозиции холдинга, которая будет действовать с 8 по 11 марта, представлена продукция Вологодского оптико-механического завода и Красногорского завода им. С.А.Зверева, ведущих разработчиков оптико-электронной продукции.

"Ключевыми экспонатами станут панкратические прицелы ZENIT PO 3-10x40 SM, ZENIT PO 3-12x50 и ZENIT PO 5-20x56, оптические прицелы переменной кратности PV2-14x42LF и PV1-7x25ML, а также новинка - призматический прицел P2.5x24 Brevis. В его корпусе заключена оптическая схема с оборачивающимися призмами, которая позволяет переворачивать картинку цели без потери качества изображения. Кроме этого, прицел имеет ряд других преимуществ, включая широкий угол зрения, компактный размер и вес - всего 290 грамм. Он выдерживает ударную нагрузку 800 g при импульсе воздействия от 0,5 до 1 мс и совместим с гладкоствольными ружьями 12 калибра и нарезным оружием до 7.62х54 калибра", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что панкратические прицелы линейки ZENIT отличаются наличием прецизионных механизмов выверки с системой их быстрого возврата в положение пристрелки. Это обеспечивает равномерный шаг поправки 10mm/100m, стабильность и надежность во время охоты по неподвижным и движущимся целям.

Коллиматорные варианты представлены моделями PFO1x25, Р1х30, Р1х25 и Р1х20 Avis. А также моделью TargetRing с прицельной маркой в виде круга фиксирующего границы дробового снопа на расстоянии 35 метров и флагманом открытых коллиматоров Pilad - Р1х42. Прицел весит 160 грамм и выдерживает ударные нагрузки с ускорением 800 g в течение 0,2-2 миллисекунд без потери эксплуатационных свойств.

"Помимо прицелов среди экспонатов холдинга влагозащищенный бинокль со стабилизацией изображения БСВ 16х40 и линейка кронштейнов", - сказано в сообщении.