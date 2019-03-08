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08.03.2019
Известия.ru

Депутаты Госдумы уравняли учащихся в праве на отсрочку от армии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На пленарном заседании Госдумы депутаты приняли во втором чтении проект закона, который уравнивает учащихся разных возрастов в праве на получение отсрочки от военной службы. Авторами поправок выступили вице-спикер Ирина Яровая и глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, сообщает 7 марта ТАСС.

"В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы", — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, как пояснил Володин, ранее получившие отсрочку на обучение в бакалавриате, смогут по новым правилам оформить отсрочку и на обучение в магистратуре, закончив таким образом вуз без перерыва на службу в армии.

6 марта представитель Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Евгений Бурдинский заявил, что полный отказ от призыва на военную службу нецелесообразен. При этом он добавил, что количество контрактников продолжает расти.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане страны, пребывающие в запасе, в 2019 году должны будут принять участие в военных сборах.

В сентябре 2018 года сообщалось, что чиcлo yклониcтoв oт пpизывa нa cлyжбy в Вооруженные силы России по cpaвнeнию с вecной 2016 гoдa сoкрaтилocь бoлee чeм нaпoловинy.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шаманов Владимир
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