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08.03.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" обоснует "Государево Око"

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Источник изображения: Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

"Роскосмос" работает над проектом космической системы мониторинга "Государево Око", передает ТАСС заявление руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

"Проект пока находится в стадии технико-экономического обоснования", — сказал менеджер.

Руководитель пресс-службы также заявил, что Россия и США ищут "взаимоудовлетворяющий формат отношений" по международному проекту окололунной станции Gateway, а также отметил, что госкорпорация продолжает отражать информационные атаки на ракетно-космическую отрасль.

В марте сообщалось, что предприятиям "Роскосмоса" при разработке современной техники следует уделять внимание созданию принципиально новых систем, в частности, ракетоплану с ядерной двигательной установкой.

Ранее в том же месяце компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

В январе генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево Око", которая позволит отслеживать динамику изменений всех процессов на планете.

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