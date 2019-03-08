"Роскосмос" обоснует "Государево Око"

"Роскосмос" работает над проектом космической системы мониторинга "Государево Око", передает ТАСС заявление руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко.

"Проект пока находится в стадии технико-экономического обоснования", — сказал менеджер.

Руководитель пресс-службы также заявил, что Россия и США ищут "взаимоудовлетворяющий формат отношений" по международному проекту окололунной станции Gateway, а также отметил, что госкорпорация продолжает отражать информационные атаки на ракетно-космическую отрасль.

В марте сообщалось, что предприятиям "Роскосмоса" при разработке современной техники следует уделять внимание созданию принципиально новых систем, в частности, ракетоплану с ядерной двигательной установкой.

Ранее в том же месяце компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

В январе генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево Око", которая позволит отслеживать динамику изменений всех процессов на планете.