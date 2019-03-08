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08.03.2019
ЦАМТО

Компания Rheinmetall предлагает ББМ "Линкс" СВ Австралии

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БМП Lynx
БМП Lynx.
Источник изображения: Rheinmetall Defence

ЦАМТО, 7 марта. Немецкая компания Rheinmetall сообщила о направлении Минобороны Австралии ответа на запрос для участия в тендере в рамках проекта Land-400 Phase.3 на поставку ББМ, предназначенных для замены бронетранспортеров M-113AS4.

Компания предлагает СВ Австралии боевую машину пехоты "Линкс", оснащенную башней "Ланс" (Lance), а также "Линкс" в версии инженерной машины разграждения (Manoeuvre Support Vehicle), при поддержке растущей сети поставщиков в Австралии и Центра передовых технологий в сфере военной техники в Квинсленде.

Как заявлено, БМП "Линкс" и "Линкс MSV" разработаны и испытаны в соответствии с высокими требованиями союзников ВС Австралии по НАТО. Машина отличается высоким уровнем живучести, мобильности, огневой мощи, возможностью дальнейшей модернизации, что позволит превосходить противника в ближнем бою.

Модульная архитектура "Линкс", примененная Rheinmetall на основе опыта разработки современных боевых машин, обеспечивает заказчику значительную экономическую выгоду. Это позволяет использовать только две базовые конфигурации ББМ "Линкс" для выполнения девяти функций, которые затребованы в запросе СВ Австралии. Модульная архитектура также позволяет обеспечить четыре дополнительные функции, которые запрашивались в запросе об информации СВ Австралии, включая самоходный миномет, машину снабжения и плавающую бронемашину.

Машина обеспечит транспортировку трех членов экипажа и не менее шести человек десанта. "Линкс" обеспечивает защиту расчета от всего спектра угроз, включая подрыв на минах и СВУ, обстрел кассетными боеприпасам и противотанковыми управляемыми ракетами. Благодаря высокой огневой мощи и мобильности, сравнимой с основным боевым танком, "Линкс" позволит СВ Австралии вести боевые действия в различных условиях и противодействовать различным угрозам.

Башенный модуль "Ланс" уже заказан для СВ Австралии. Им будут оснащены 121 бронемашина "Боксер" в разведывательной версии, которые Австралия покупает в рамках проекта Land-400 Phase.2. "Ланс" будут производиться в Брисбене для национального и экспортного рынков.

Башня "Ланс" оснащена современными системами обнаружения, имеет расширенные возможности по автоматическому сопровождению цели и прицеливанию. Единая электронная архитектура обеспечит повышенную боевую эффективность для экипажа, создавая ряд масштабируемых возможностей для борьбы с существующими и перспективными угрозами на поле боя.

Для реализации проекта Land-400 Phase.2 Rheinmetall уже создает Центр передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) недалеко от Брисбена в партнерстве с правительством штата Квинсленд. К тому времени, когда будет заключен контракт в рамках Land-400 Phase.3, MILVEHCOE и сеть австралийских поставщиков военной техники будут сертифицированы для выпуска всех основных систем и компонентов, необходимых для производства "Линкс" и "Ланс". Производство и поддержку "Линкс" планируется обеспечить на базе MILVEHCOE.

Компоненты и конструкции платформы "Линкс" будут поставляться предприятиями, расположенными в Австралии: Supashock, Cablex, Bisalloy Steels и Milspec Manufacturing.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Компании
Rheinmetall
Проекты
Land 400
NATO
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