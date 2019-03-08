ВМС США заключили с Boeing контракт на поставку дополнительных самолетов P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 7 марта. Минобороны США объявило о заключении командованием авиационных систем ВМС США с компанией Boeing дополнительного контракта на поставку самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" для ВМС США и инозаказчиков.

Стоимость соглашения составляет 428,896 млн. долл. Контракт предусматривает покупку материалов с длительными сроками изготовления для производства 16 самолетов в рамках 11-го опциона (Lot 11) к базовому контракту, включая 6 самолетов для ВМС США, 4 – для ВВС Новой Зеландии и 6 – для ВВС Республики Корея. Стоимость оборудования и услуг для ВМС США составляет 180 млн. долл. (42%), Новой Зеландии – 87,952 млн. долл. (21%), Республики Корея – 160,944 млн. долл. (37%).

Работы будут выполняться на предприятиях в Сиэтле (шт.Вашингтон, 97,04%), Хантингтон Бич (шт.Калифорния, 2,4%), а также других производственных площадках на территории и за пределами США. Предполагается, что все условия соглашения будут выполнены в июне 2020 года.

Данный контракт увеличивает число заказанных ВМС США самолетов P-8A "Посейдон" до 117 из 120 запланированных к покупке.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг общей стоимостью 1,46 млрд. долл. Правительство Новой Зеландии одобрило покупку четырех P-8A "Посейдон" в июле 2018 года. Стоимость новых самолетов P-8A, системы обучения, создания необходимой инфраструктуры оценивается в 2,346 млрд. новоз. долл. (около 1,6 млрд. долл. США). Предполагается, что поставки начнутся с 2023 года. Оплата покупки будет производиться траншами до 2025/26 ф.г.

Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) объявило о принятии решения о покупке P-8A в рамках программы "Иностранные военные продажи" в июне 2018 года. В сентябре 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 самолетов P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг общей стоимостью до 2,1 млрд. долл.